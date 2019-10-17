2019-10-17T19:56:58+03:00
Общество

СМИ: Уволился главврач саратовской областной глазной клиники

Владимир Максимов ушел по собственному желанию
Екатерина Семенова
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В Саратове уволился главный врач Областной офтальмологической больницы Владимир Максимов.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на неназванный источник, увольнение произошло сегодня, 17 октября.

Владимир Максимов ушел с должности по собственному желанию.

Напомним, это очередное кадровое решение в ряду увольнений главврачей в Саратовской области после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Госдумы Николай Панков обратил внимание общественности на сверхдоходы главврачей. Так, уволились руководители городской клинической больницы №1 Игорь Салов и городской клинической больницы №9 Олег Костин. Оставили работу также главный врач ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Олег Касимов, главный врач Клинической больницы имени Миротворцева СГМУ (3-я Советская) Владимир Рощепкин и руководитель СарНИИТО Игорь Норкин.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин во время недавнего визита в Балашов также призвал разобраться с доходами главных врачей. Была создана специальная комиссия по проверке их доходов.

Не по своему желанию были уволены главный врач Краснокутской районной больницы Михаил Сабаев и главный врач Дергачевской районной больницы Шамиль Хусаинов. Они были сняты с должностей решением Минздрава после скандала с доставкой пациентов на гемодиализ неприспособленным транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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