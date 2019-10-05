В Саратовской области уволили главврача, который возил больных в машинах с капустой

Уволен главврач больницы в Дергачах, пациенты которой добирались на процедуры в автомобиле, груженом коробками и овощами. Речь идет о людях, являющихся инвалидами первой группы, с почечной недостаточностью.

Видео о том, как жители Дергачевского района добираются на гемодиализ в Энгельс по несколько часов сидя буквально на кочанах капусты, так как их туда возят на машине для хознужд, попало в интернет вчера, 4 октября. Оно было опубликовано на странице volodin.saratov в Instagram.

После чего руководителя учреждения Шамиля Хусаинова, работавшего на должности главврача с 2005 года, отстранили от должности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/735819" frameborder="0"></iframe> Людей везут на гемодиализ в машине с капустой.

- Стало известно о вопиющем происшествии: пациентов, направленных Дергачевской районной больницей на одну из самых тяжелых процедур - гемодиализ- в клинику, расположенную в Энгельсе, обратно повезли на служебном транспорте, доверху набитом посторонними предметами. Сказать, что это недопустимо, это не сказать ничего. Этому грубейшему нарушению нет ни обьяснения, ни прощения! Исходя из вышеизложенного, министерству здравоохранения Саратовской области предложено в кратчайшие сроки провести всестороннюю служебную поддержку по фактам недопустимого отношения к пациентам, - сообщил зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов сегодня, 5 октября.

Ранее, советник Минздрава Саратовской области Александр Колоколов в своем официальном комментарии заявил, что главврачу больницы поручено лично извиниться перед пациентами.

Он отметил, что перевозка пациентов с достаточно серьезным заболеванием должна соответствовать необходимому уровню комфорта и подчеркнул, что деньги на эти цели из бюджета выделяются. Также районные больницы могут воспользоваться этой услугой у сторонних источников.

- Главным врачам районных больниц это известно и на это указано. Равно, как и на их персональную ответственность за недопустимость подобных ситуаций впредь, — отмечено в тексте комментария.

Напомним, что ранее, 8 июня 2019 года, прошла встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и студентов-медиков. Один из них пожаловался, что районная больница не дает направление по обучению на хирурга. После этого главврач Петровской районной больницы Дмитрий Вагаев уволился по собственному желанию.

Отреагировал Вячеслав Володин лично и на последний случай с пациентами из Дергачей.

- Уважаемые главные врачи, такое отношение к жителям, тем более тем, кому мы обязаны оказать помощь, недопустимо. А когда наши граждане добираются вот на таких попутках вместе овощами и коробками, мало того, что берега перепутали, но уже и совесть потеряли, – заявил Володин.

Он призвал главных врачей отдать для перевозки пациентов свои персональные машины, если нет других возможностей для транспортировки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/735958" frameborder="0"></iframe> Володин возмутился тем, что пациентов возят на процедуры в машинах с овощами.

- Надеюсь, что те, кто обязан отвечать за эти вопросы и контролировать, сделают все, чтобы подобное не повторялось, – подчеркнул председатель Госдумы.

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