СМИ: В Саратове уволился главврач больницы РЖД

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-09T15:16:08+03:00

Ранее со своих постов ушли главврачи больниц №№1 и 9

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Главный врач ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Саратов» Олег Касимов покинул свою должность. Об этом сообщил ряд СМИ. Комментариев от самой больницы пока не удалось получить.

Пока что он находится в отпуске, а его и. о. стала Юлия Орлова. Также причиной ухода главврача называется истечение срока контракта.

Отмечается, что Касимов возглавлял больницу 22 года.

Ранее в Саратове уволились главврачи больниц №№1, 3 и 9, а также Дергачевской и Краснокутской районных больниц. Череду увольнений продолжила и замминистра здравоохранения региона Ольга Полынина.

Напомним, совсем недавно депутат Госдумы Николай Панков призвал главврачей обосновать свои сверхдоходы. Якобы ненормально, если обычный врач в больнице получает 30 тыс. рублей, а главный — 20 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU