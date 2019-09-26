2019-09-26T14:36:01+03:00
Общество

В Саратовской области проверят доходы главврачей

Будет создана спецкомиссия под руководством Стрелюхина
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил создать спецкомиссию по проверке доходов главвврачей.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, такое решение было принято в связи с общественным резонансом.

- В последнее время в обществе, СМИ широко обсуждается тема высоких доходов руководителей медицинских учреждений. У людей возникают вопросы к обоснованности их заработной платы. В адрес Губернатора области поступают многочисленные обращения с просьбой проверить источники и законность таких начислений, — сообщили в пресс-службе.

Спецкомиссия будет проверять обоснованность установленных зарплат руководителей лечебных учреждений, а также их доходов, расходов и обязательств имущественного характера. Комиссию возглавит вице-губернатор Александр Стрелюхин.

- Работа нацелена на выявление и пресечение коррупционных фактов. При подтверждении таких случаев руководители будут отстранены от занимаемой должности, — заявил Валерий Радаев.

Напомним, ранее депутат Госдумы Николай Панков обращал внимание общественности на доходы главврачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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