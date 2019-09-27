2019-09-27T16:38:55+03:00
Общество

Володин в Балашове призвал покончить с завышенными зарплатами главврачей

Он поручил Минздраву навести порядок
Ольга ТРУШКИНА
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Последней запланированной точкой рабочего визита председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Саратовскую область стал Балашовский район.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», там он встретился с активом района и обсудил проблемы на местном уровне.

В частности, он остановился на теме зарплат врачей и учителей, отметив, что порой руководящий персонал зарабатывает намного больше.

- Бывает так, что главврачи получают в несколько раз больше губернатора, — отметил Володин, призвав областной Минздрав покончить с такими явлениями. — Надо навести порядок там, где это необходимо.

Наталья Мазина, министр здравоохранения региона, отчиталась, что средняя зарплата врача составляет 49 тыс. рублей, а среднего медперсонала — 24,5 тыс. рублей.

- А когда разговариваешь с врачами, выясняется, что 20 тыс. рублей, — сказал на это Володин.

В своем выступлении он призвал развивать медицину в таких центрах как Балашов.

- Чтобы балашовское здравоохранение было качественным и не нужно было ездить в Саратов за медпомощью. Вот такие векторы. Если согласны, давайте работать, — призвал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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