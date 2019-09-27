Володин в Балашове призвал покончить с завышенными зарплатами главврачей
Последней запланированной точкой рабочего визита председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Саратовскую область стал Балашовский район.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», там он встретился с активом района и обсудил проблемы на местном уровне.
В частности, он остановился на теме зарплат врачей и учителей, отметив, что порой руководящий персонал зарабатывает намного больше.
- Бывает так, что главврачи получают в несколько раз больше губернатора, — отметил Володин, призвав областной Минздрав покончить с такими явлениями. — Надо навести порядок там, где это необходимо.
Наталья Мазина, министр здравоохранения региона, отчиталась, что средняя зарплата врача составляет 49 тыс. рублей, а среднего медперсонала — 24,5 тыс. рублей.
- А когда разговариваешь с врачами, выясняется, что 20 тыс. рублей, — сказал на это Володин.
В своем выступлении он призвал развивать медицину в таких центрах как Балашов.
- Чтобы балашовское здравоохранение было качественным и не нужно было ездить в Саратов за медпомощью. Вот такие векторы. Если согласны, давайте работать, — призвал он.
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ИСТОЧНИК KP.RU