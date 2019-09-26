Панков рассказал о том, что думает общественность о сверхдоходах главврачей

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-26T13:15:42+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что публикация о доходах и имуществе главврачей вызвала бурное обсуждение. Общественность предложила три варианта развития событий для тех, кто получает сверхдоходы.

Как напомнил Панков, первыми проблемами, которые он поднял в должности секретаря реготделения «Единой России», были именно проблемы в здравоохранении. То есть нехватка специалистов, низкая зарплата, плохая обеспеченность лекарствами.

- Вместе с теми, кто работал или работает в здравоохранении, это и Василий Максимов (сам просился участвовать в мероприятии), ректор медуниверситета Попков, профильный министр Мазина, врачи районных больниц, студенты-медики, провели круглый стол для открытого обсуждения. У меня просьба была одна — чтобы был контроль и результат от этой встречи. Тогда, замечу, шла довольно откровенная беседа специалистов. Поднимались наболевшие проблемы и предложения, как их устранить. В том числе говорили и о кадровых перестановках.

Публикация о доходах и имуществе главврачей вызвала бурное обсуждение. Не только среди медиков, пациентов и власти, но и широкой общественности. Думаю, можно выделить три основных мнения. Первое: уйти заниматься внуками, правнуками или на отдых надо тем, кто не сможет доказать законность своих доходов. Второе: может, кому-то придется перейти на другую работу. Это тем, кто чувствует, что действовал в рамках закона и жизненных норм. Третье: совсем к другим статьям и к другому повороту готовиться тем, кто из государственного лечебного учреждения направляет пациентов в свою частную клинику. Через дорогу. Коллеги, меняться нужно всем. Ради наших граждан, их здоровья, — подчеркнул Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU