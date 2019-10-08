2019-10-08T07:42:05+03:00
Общество

Еще два главврача саратовских больниц уволились «по собственному»

Лишились главврачей городские клинические больницы №№1 и 9
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главврач городской клинической больницы №1 Игорь Салов и главврач городской клинической больницы №9 Олег Костин одновременно уволились 7 октября.

Эту информацию подтвердил зампред областного правительства Сергей Наумов.

О том, что оба руководителя в один день написали заявления об увольнении по собственному желанию с 7 октября сообщил паблик volodin.saratov в «Инстаграм».

Игорь Салов — акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации. Возглавлял больницу №1 с 2000 года, с перерывом на два года, когда с 2009 по 2011 года являлся председателем комитета здравоохранения администрации Саратова.

Олег Костин — хирург, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации. Возглавлял городскую клиническую больницу №9 в Саратове с 2001 года.

Ранее свои посты оставили главврачи Дергачевской и Краснокутской районных больниц.

Напомним, в Саратовской области создана рабочая группа по проверке зарплат руководителей больниц.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, члены спецкомиссии проверят сведения о доходах и расходах, а также имуществе.

Группу возглавил вице-губернатор — председатель правительства Александр Стрелюхин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Панков призвал главврачей обосновать свои сверхдоходы

Депутат Госдумы на пресс-конференции углубился в проблемы сферы здравоохранения

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовские врачи уезжают работать в Московскую область
Пьяный саратовец на Renault разбился об стену Воскресенского кладбища
Саратовского депутата Сорокина исключили из КПРФ
В Саратовской области жертва насильников смогла сбежать, когда ее послали за водкой
Михаил Исаев вручил премию талантливым детям из Саратова
В Татищевском районе раскрыли кражу кур
В селе Рыбушка под Саратовом ВАЗ-2110 сбил женщину
В Саратове рецидивист напал с молотком на магазин
В Саратове прошли экскурсии для иностранцев
Опубликован график подвоза воды в центр Саратова
В Саратове Volkswagen сбил 11-летнюю девочку
Пассажирка автобуса №284Б и ребенок пострадали в ДТП в Саратове
Житель Екатериновского района получил семь лет «строгача» за смерть сожительницы
В Саратове будет пасмурный вторник
У аккумуляторного завода в Саратове столкнулись два авто
Радаев заручился поддержкой Медведева и Володина в вопросе роста зарплат бюджетников
Саратовские учителя уезжают в другие регионы
Более 2 тыс. многоквартирных домов в Саратове остаются без отопления
ГИБДД два дня будет проверять общественный транспорт Саратова
Прокуратура уличила «Т Плюс» в отсутствии тепла в 50 домах Ленинского района
За неделю ОРВИ заболели 11 тыс. жителей Саратовской области