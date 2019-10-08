Еще два главврача саратовских больниц уволились «по собственному»
Главврач городской клинической больницы №1 Игорь Салов и главврач городской клинической больницы №9 Олег Костин одновременно уволились 7 октября.
Эту информацию подтвердил зампред областного правительства Сергей Наумов.
О том, что оба руководителя в один день написали заявления об увольнении по собственному желанию с 7 октября сообщил паблик volodin.saratov в «Инстаграм».
Игорь Салов — акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации. Возглавлял больницу №1 с 2000 года, с перерывом на два года, когда с 2009 по 2011 года являлся председателем комитета здравоохранения администрации Саратова.
Олег Костин — хирург, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации. Возглавлял городскую клиническую больницу №9 в Саратове с 2001 года.
Ранее свои посты оставили главврачи Дергачевской и Краснокутской районных больниц.
Напомним, в Саратовской области создана рабочая группа по проверке зарплат руководителей больниц.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, члены спецкомиссии проверят сведения о доходах и расходах, а также имуществе.
Группу возглавил вице-губернатор — председатель правительства Александр Стрелюхин.
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ИСТОЧНИК KP.RU