Главврач Краснокутской больницы уволен из-за перевозки пациентов в УАЗике

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-06T08:59:26+03:00

Это второй главный врач, лишившийся должности по этой причине

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Уволен главный врач Краснокутской районной больницы Саратовской области.

Как сообщает паблик volodin.saratov, решение об освобождении от должности Михаила Сабаева принял региональный Минздрав.

Причиной для кадровой перестановки стали итоги проверки после того, как появилась информация, что больных на гемодиализ в Энгельс возят на старых автомобилях УАЗ, что создавало серьезные трудности в пути и было крайне некомфортным для пациентов.

- В соответствии с информацией Минздрава, выявлены нарушения при достаточном финансировании, так как из областного бюджета выделены средства на организацию доставки больных с хронической почечной недостаточностью в прикрепленные гемодиализные центры. У районных больниц есть возможность, в том числе, закупки данной услуги у сторонних организаций, – отметили в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Напомним, ранее с должности был снят главный врач Дергачевской районной Больницы Шамиль Хусаинов. Он также поплатился за то, что больных возили в УАЗике для хознужд вместе с вилками капусты.

ИСТОЧНИК KP.RU