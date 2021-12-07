Жестокость в квадрате: в День матери саратовская учительница физкультуры зарезала знакомую и ее дочь

Елена Щеренко Фото: СУ СКР по Саратовской области

Как правило, огромные сроки дают после долгого разбирательства. Мы привыкли, что женщин больше, чем на пять-восемь лет, не сажают. Сегодня, 7 декабря, Следственный комитет Саратовской области сообщил о приговоре для 54-летней Елены Щеренко – 23 года, правда, общего режима. С момента совершения преступления до приговора прошло совсем немного (для расследования и суда) времени – год и неделя. Так что же эта женщина должна была сделать, чтобы так быстро получить такой срок?

На видео, опубликованном СК, мы видим достаточно ухоженную женщину. Она говорит уверенно и спокойно. Следов ярко выраженных ментальных расстройств на вид нет. На записи она рассказывает, как жестоко убила мать и ребенка. «Комсомолка» восстановила ход событий.

Жила на Чернышевского, 46 семья из трёх представительниц прекрасного пола. 38-летняя Анна А. осталась после двух браков с дочками от каждого. Младшей, от второго мужа, Маше было три года и 10 месяцев. Можно предположить бытовую трагедию – несчастная одинокая мать, бедность... Но нет, всё было достаточно неплохо. Соседи описывали Анну сильной и умной женщиной. Она писала диссертацию, планировала получить ученую степень. Бывший муж души не чаял в Машеньке и помогал семье.

Анна.А. с бывшим мужем – отцом Маши

Но не повезло горожанке встретить учительницу физкультуры Щеренко. За оговоренную плату женщина ходила к Анне делать ей маникюр, а Маше – массаж. Но женщина влезла в большие долги и решила разобраться с проблемой радикальным способом

В тот день, 29 ноября 2020 года, папа Анны привел гостившую у него старшую внучку домой. В квартире пожилой мужчина нашел изрезанные тела дочери и второй внучки. Исчезли ювелирные украшения на 95 тысяч рублей и банковская карта, с которой чуть позже сняли 70 тысяч. Делом тут же занялись правоохранители. Ход расследования взял под контроль глава регионального СУ СК Анатолий Говорунов.

Подъезд дома, где убили Анну и Машу Фото: Александр Уриевский

Первым делом заподозрили бывшего мужа погибшей, отца Маши. Знакомые Анны не сомневались в его невиновности, мужчина слишком любил дочку. Спустя непродолжительное количество времени сотрудники региональных СК и МВД вычислили и задержали настоящую убийцу – Елену Щеренко.

Женщина призналась в двойном убийстве и рассказала следователям, как зарезала ножом сначала мать, а потом её малолетнюю дочь.

Суд дал женщине 23 года общего режима с испытательным сроком – один год. Щеренко также выплатит моральную компенсацию в восемь миллионов рублей.

Недавно, когда члены СПЧ при президенте РФ посещали с проверкой саратовские пенитенциарные учреждения. Щеренко пожаловалась на грубое обращение при задержании и впоследствии при содержании под стражей.

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