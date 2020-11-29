В Саратове жестоко убиты мать и ее маленькая дочь

К расследованию подключены наиболее опытные сотрудники СКР Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвами стали 38-летняя женщина и четырехлетний ребенок.

Тела матери и ее дочери были обнаружены вечером 29 ноября в квартире доме на улице Чернышевского. Оба трупа были сильно изрезаны ножом.

На место выехали следователи и криминалисты из числа наиболее опытных сотрудников саратовского управления СКР. Также присутствует руководитель ведомства Анатолий Говорунов.

Сейчас ведется поиск подозреваемого.

Ведется розыск подозреваемого Фото: СУ СКР по Саратовской области

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