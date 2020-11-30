Бывший муж не причастен: в Саратове ищут убийцу женщины и ее четырехлетней дочери

Мужчину проверили на причастность к преступлению. Фото с личной страницы в соцсети "Вконтакте"

В Саратове продолжается расследование уголовного дела об убийстве двух человек, в числе которых малолетний ребенок.

Напомним, преступление было совершено на прошлой неделе. Вечером 29 ноября тела 38-летней дочери и четырехлетней внучки нашел дедушка, который привел домой старшую внучку. На место сразу выехали сотрудники полиции, прокуратуры, следователи СУ СКР. Были привлечены наиболее опытные профессионалы.

Удалось найти и допросить бывшего мужа убитой женщины Антона А. Они развелись всего за несколько дней до этого. Источник в правоохранительных органах рассказал «КП-Саратов», что 43-летний мужчина пока не является подозреваемым по делу.

Преступление было совершено в квартире дома №46 на улице Чернышевского. Тела женщины и ребенка были изрезаны ножом, так их и обнаружил отец и дедушка убитых.

Совсем недавно еще один ребенок был зверски убит в Саратовской области. В Энгельсе, в доме на улице Рабочих Маевок 20 ноября шестилетнего мальчика зарезали, буквально отчленив голову от тела. Там уже задержан подозреваемый — 47-летний мужчина. Он остался присматривать за пасынком своего приятеля, который отправился в роддом к сожительнице. Предположительно, под действием алкоголя, гражданин напал на ребенка и зарезал его. Тело на кухне нашел отчим, когда вернулся.

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