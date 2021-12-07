В Саратове учительницу посадили на 23 года за убийство женщины и ребенка

Женщина убила мать и дочь Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд вынес приговор учительнице физкультуры, убившей жительницу Саратова и её маленькую дочь. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Напомним, 29 ноября прошлого года, в День матери, ныне 54-летняя женщина пришла в квартиру на Чернышевского, 46, зарезала 38-летнюю знакомую и её дочь, которой было три года и 10 месяцев. Расправившись с ними, учительница ушла, прихватив ювелирные украшения на 95 тысяч и банковскую карту, с которой в последствии сняла 70 тысяч .

Личность злоумышленницы была в кратчайший срок установлена сотрудниками региональных СК и МВД. Ею оказалась учительница Елена Щеренко.

Суд приговорил женщину к 23 годам общего режима с ограничением свободы на один год. Также удовлетворили иски о моральной компенсации на 8 миллионов рублей.

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