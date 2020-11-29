В Саратове жестоко зарезали женщину с ребенком

Делом об убийстве женщины и ребенка занялись наиболее опытные следователи и криминалисты СКР Фото: СУ СКР по Саратовской области

Всего неделя прошла со дня убийства ребенка в Энгельсе Саратовской области, которое привело в ужас жителей, как случилось не менее страшное преступление.

На этот раз в областном центре. Неподалеку от туберкулезной больницы были жестоко убиты женщина с ребенком. Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвами стали 38-летняя мать и ее четырехлетняя дочь. На телах имелись множественные ножевые ранения.

Трупы обнаружены вечером 29 ноября в квартире дома на Чернышевского, 46 в Октябрьском районе. По сообщению региональной прокуратуры, их нашел отец погибшей женщины, который привел домой старшую внучку.

Тела матери и дочери найдены в квартире дома на улице Чернышевского Фото: СУ СКР по Саратовской области

На место сразу выехали оперативники, для расследования привлечены наиболее опытные сотрудники саратовского СКР. Работу следователей и криминалистов координирует лично руководитель ведомства Анатолий Говорунов.

Также на месте работают заместитель прокурора области и прокурор Саратова.

Сейчас специалисты осматривают место трагедии, устанавливают все обстоятельства. Сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого в жестоком убийстве.

Делом об убийстве женщины и ребенка занялись наиболее опытные следователи и криминалисты СКР Фото: СУ СКР по Саратовской области

Напомним, 20 ноября в Энгельсе был зарезан шестилетний мальчик. Его мать в тот момент находилась в роддоме, отчим отправился к ней, а с ребенком остался его приятель. Мужчина рассказал, что был пьян и по какой-то причине набросился на ребенка. Сейчас обвиняемый задержан.

В Энгельсе был убит шестилетний мальчик Фото: СУ СКР по Саратовской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жестокое убийство девушки в Саратове: Знакомый Татьяны Кузьмич рассказал, как убивал девушку

Мужчина отправлен под арест на два месяца [фото]

(подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.