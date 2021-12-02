Прокурор Филипенко разберется с жалобами из СИЗО №1

Сегодня, 2 декабря вместе с членами Совета по правам человека при Президенте РФ Андреем Бабушкиным и Игорем Каляпиным саратовское СИЗО №1 посетили члены региональной ОНК, а также уполномоченный по правам человека в области Надежда Сухова.

Сегодня в следственном изоляторе временного содержания №1 содержатся 1174 заключенных, из них 106 женщин и 11 несовершеннолетних.

Посещение началось с приема заключенных, которые захотели донести до представителей СПЧ свои жалобы. На встречу записались 19 заключенных. Вопросы к Бабушкину и Каляпину были самые разные – от юридических до бытовых.

- Были жалобы на конвоирование, на необходимость посещения врачами, и даже священниками. Были жалобы на приговоры, и просьбы о юридической помощи. Кто-то попросил помочь с бракосочетанием, кто-то с книгами. Были жалобы на жесткие действия при задержании, к примеру, гражданка Щ, обвиняемая в убийстве женщины и ее маленького ребенка, заявила об этом, - рассказала о посещении СИЗО член региональной ОНК Елена Склярова.

После того как прошел прием, члены СПЧ вместе с представителями региональной ОНК пошли по камерам. Туда они отправились уже без уполномоченного по правам человека в регионе Надежды Суховой.

- Здесь был ряд замечаний и жалоб. В частности, от женщин, что предоставляется недостаточное медицинское обслуживание, на долгую доставку почты.

В ходе общения с несовершеннолетним, он сообщил, что в отделении полиции его продержали четверо суток в камере очень маленького размера. Эти факты мы доведем до уполномоченного по правам ребенка и возьмем на контроль.

Еще одна женщина пожаловалась нам, что ее при задержании держали двое суток без воды и туалета, - рассказал об услышанном и увиденном там Денис Соболев, председатель ОНК Саратовской области.

Он рассказал, что правозащитники посетили также карцер, где на тот момент были пять человек.

- Один из них пожаловался на издевательства в одном из областных учреждений УФСИН, не в СИЗО-1. Будем этим заниматься, направим заявление в прокуратуру.

Из тех, кто проходит по уголовному делу о пытках в ОТБ-1, здесь один человек из семи заявил нам, что опасается за свою жизнь, остальные не заявляли такого.

Всего при посещении камер пообщались с 40 заключенными. По итогам Андрей Бабушкин отметил, что вопросов по содержанию к самому СИЗО-1 не возникло, чего не скажешь о других учреждениях, на которые ему жаловались там, - заявил Денис Соболев.

По словам членов ОНК нарушений в СИЗО-1 нет, но подобные приемы заключенных там будут проходить в дальнейшем. По всем жалобам и обращениям, озвученным сегодня будут направлены заявления в прокуратуру, прокурору области Сергею Филипенко, там во всем разберутся.

Напомним, представители СПЧ при президенте посещают учреждения УФСИН Саратовской области после скандала с публикациями видео о пытках и издевательствах в ОТБ-1.