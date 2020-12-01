«Мы все в шоке от того, что это случилось именно с ними»: В Саратове соседи убитой мамы с дочкой не могут поверить, что кровавая драма приключилась у них за стеной

Напротив подъезда, где произошло убийство мамы и девочки, оставили огромную игрушку Фото: Александр Уриевский

В Саратове, в многоквартирном доме на улице Чернышевского, где в минувшее воскресенье 29 ноября произошло жестокое убийство мамы с дочерью, жильцы пребывают в ужасе и растерянности. Часть из них недоумевает, как такое могло случиться буквально в паре десятков метров от них. Другие, знавшие лично погибших, находятся в шоке — никогда бы не могли подумать, что в этой семье может произойти что-то подобное.

Соседка по дому, Вероника (имя изменено) рассказала корреспонденту «КП-Саратов», что Анна А., которую вместе с 4-летней дочкой зарезали в своей квартире, были приятными людьми и что именно с ними произошло такое — долго не могли поверить.

- Мы все в шоке от того, что произошло в нашем доме и вот именно с ней. Она давно купила себе квартиру в нашем доме и жила в ней со старшей дочкой и с младшей — Машей. Это был второй брак у нее, младшая — от второго мужа. Они развелись, мы ее после этого год не видели, они приезжали урывками. Маша ходила здесь рядом в садик, а старшая девочка — в лицей № 62. Старшая очень общительная девочка, мою дочь всегда качала на качелях во дворе. У моей дочери и у младшей — Маши возраст почти один, — рассказала Вероника.

Во дворе дома летом много детей, здесь играла и 4-летняя Маша Фото: Александр Уриевский

Как выяснилось, жизнь старшей девочки спасло лишь то, что в этот день она гостила у деда.

По словам соседки, у погибшей женщины был «непростой характер». Анна была человеком достаточно жестким, с активной жизненной позицией, и в случае конфликтов и споров могла «довести людей».

- Анна — женщина образованная, диссертацию писала, хотела ученую степень получать, — охарактеризовала свою убитую знакомую соседка.

Вечером в воскресенье 29 ноября, когда все случилось, вся улица была заставлена машинами полиции и СКР.

- Мы начали в чатах переписываться с мамами и вот оказалось, что совершено было такое ужасное убийство, — Вероника сама пришла с прогулки с дочкой, которой столько же, сколько было убитой Маше.

Подъезд дома в Саратове, где в одной из квартир искромсали ножом мать и маленькую дочь Фото: Александр Уриевский

- Муж второй у Анны, с которым вот они развелись недавно, хорошо зарабатывал, вообще они оба такие приличные люди. Он очень любил свою дочку, Машу. И когда появилась информация, что его задержали по подозрению в убийстве, мы точно не могли поверить — он в ней души не чаял, — говорят соседи, знавшие семью.

Бывший муж убитой Анны, говорят, души не чаял в маленькой Маше

Ту, кого подозревают в убийстве, никто из местных не видел.

- К ней ходила какая-то женщина делать массаж ребенку. И она задолжала много денег и вот вроде хотела опоить их, мать и ребенка, чтобы деньги взять. Потому что говорят, девочка спала в кровати, когда их нашли. А там, может, у них возник скандал из-за денег, вроде бы надо той было всего 70 тысяч… Все из-за 70 тысяч. А потом уже появился сын этой массажистки, которая привлекла его, чтобы скрыть следы преступления, видимо, — пересказывают события и подробности случившегося местные жители.

Напомним, 29 ноября житель Саратова пришел в дом на улице Чернышевского, 46, где жила его дочь с детьми. Мужчина привел гостившую у него до этого старшую внучку и попал на место кровавой расправы. Тела 38-летней женщины и младшей внучки — четырехлетней девочки — были изрезаны ножом.

1 декабря стало известно о задержании подозреваемой — убийцей может быть женщина.

- Ею оказалась 53-летняя жительница Октябрьского района, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

По некоторым данным, подозреваемая была знакома с убитой женщиной около десяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В убийстве жительницы Саратова и ее четырехлетней дочери подозревают подругу погибшей

Мотивом убийства могла стать корысть (подробнее)

В Саратове жестоко зарезали женщину с ребенком

Тела матери и дочери обнаружены в квартире дома на улице Чернышевского (подробнее)