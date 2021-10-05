Следственный комитет завел уголовное дело об изнасиловании осужденного в Саратовской области

Следственое управление Следственного комитета по Саратовской области Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области следователями СК возбуждено уголовное дело итогам оценки видео о пытках в саратовской тюремной туберкулезной больнице (ОТБ-1).

Дело заведено после публикации видео в СМИ по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

- Несколько мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, совершили действия сексуального характера в отношении осужденного, содержащегося в исправительном учреждении.

Расследование уголовного дела осуществляется следственной группой, в которую вошли следователи и криминалисты регионального СК. Контроль за расследованием уголовного дела осуществляет исполняющий обязанности руководителя следственного управления Олег Мезрин, - сообщили в региональном СУ СКР.

Ранее о скандале с видео тюремных пыток высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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