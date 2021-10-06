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Происшествия6 октября 2021 12:45

Саратовский следственный комитет отчитался о начатой после сообщения о пытках проверке

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Наталия Калинина
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Фото СУ СК по Саратовской области

Фото СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 6 октября, СУ СК по Саратовской области отчитался о ходе проверок, начатых после сообщений о пытках в теремной больнице. Напомним, ранее правозащитники опубликовали видео, где заключенного насилуют черенком от швабры. По словам разместивших видео активистов проекта Gulagu.net, оно было сделано в одной из саратовских колоний.

Скандал моментально вышел на федеральный уровень, ситуацией заинтересовалась Генпрокуратура РФ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тоже в курсе ситуации.

Следственный комитет Саратовской области начал проверку после публикации записи. Было возбуждено уголовное дело.

По имеющейся информации, руководитель УФСИН по Саратовской области подал в отставку после скандала.

Проверка СУ СК по Саратовской области по сообщениям о пытках