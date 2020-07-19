Коронавирус в Саратове, последние новости на 19 июля: открыт городской пляж

Утром 18 июля стало известно о новых случаях заражения коронавирусом среди жителей Саратовской области. По данным оперативного штаба, за сутки подтверждено 96 диагнозов.

В основном новые случаи приходятся на Саратов — 38 человек, Балашовский район — 11 человек и Энгельсский район — 10 человек.

Всего в области с начала эпидемии зарегистрировано 8 159 заболевших. Большинство в Саратове — 3 091 человек. В Балаковском районе 689 случаев, в Энгельсском — 686 случаев. Меньше всего заражений в Воскресенском районе — 17.

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Из общего числа заразившихся выздоровели больше половины — 4 699 человек. Из них 79 за последние сутки. К сожалению, днем 18 июля стало известно о еще одной смерти, это 71-летняя женщина, которая девять дней провела на ИВЛ, но в итоге скончалась от коронавируса. Итого сейчас зарегистрирована 51 смерть, вызванная COVID-19.

График заражения коронавирусом в Саратовской области

В Саратове наконец официально открылся пляж «Городские пески». После длительных проволочек водопользователи наконец получили санитарно-эпидемиологическое заключение. Теперь там можно не только загорать, но и купаться. Всего по области получили такие заключения 12 пляжей. Также мэрия Саратова назвала пять прудов, где купание опасно для здоровья.

Кроме того, в Саратове вскоре должен появится еще один пляж, на этот раз в черте города. Там смогут отдохнуть одновременно 1,9 тыс. человек.

Также вскоре заработает свето-музыкальный фонтан на проспекте Кирова.

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