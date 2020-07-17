2020-07-17T16:49:58+03:00
Общество

В прудах Саратова купаться опасно

Мэрия опубликовала список запрещенных для купания водоемов
Екатерина Семенова
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В опасных местах установлены предупреждающие знакиВ опасных местах установлены предупреждающие знакиФото: Екатерина Семенова
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В пяти прудах Саратова запрещено купаться.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, эти водные объекты не соответствуют гигиеническим требованиям.

Это пруды:

- Карамяновский в Ленинском районе,

- Андреевский нижний на 9-й Дачной,

- Монашеский в Вольском районе,

- Семхоз в Кировском районе,

- в санатории «Октябрьское ущелье» во Фрунзенском районе.

Там не только нет оборудованных мест для купания, но вода опасна для здоровья и случайное проглатывание ее грозит кишечными инфекциями. В опасных местах установлены знаки «Купание запрещено».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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