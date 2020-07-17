В прудах Саратова купаться опасно
В пяти прудах Саратова запрещено купаться.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, эти водные объекты не соответствуют гигиеническим требованиям.
Это пруды:
- Карамяновский в Ленинском районе,
- Андреевский нижний на 9-й Дачной,
- Монашеский в Вольском районе,
- Семхоз в Кировском районе,
- в санатории «Октябрьское ущелье» во Фрунзенском районе.
Там не только нет оборудованных мест для купания, но вода опасна для здоровья и случайное проглатывание ее грозит кишечными инфекциями. В опасных местах установлены знаки «Купание запрещено».
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ИСТОЧНИК KP.RU