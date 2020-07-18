В Саратовской области выявлено еще 96 случаев заражения COVID-19
В Саратовской области на утро 18 июля зарегистрировано 96 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, больше всего новых случаев в областном центре — 38.
Также 11 заболевших в Балашовском районе, 10 — в Энгельсском, шесть — в Ивантеевском, пять — в Балаковском. Еще в 15 районах — по три и менее.
Всего в регионе с начала пандемии было 8 159 человек с диагнозом COVID-19. Из них выздоровели 4 699 человек, за последние сутки — 79.
Среди новых заболевших трое детей и 40 человек старше 60 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU