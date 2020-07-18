Подробности об очередной скончавшейся от коронавируса женщине в Саратовской области

18 Июль 2020 2020-07-18T15:35:18+03:00

Женщина провела на аппарате ИВЛ девять дней

Погибшей был 71 год

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Стали известны подробности об очередной жертве коронавируса в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, погибшая — 71-летняя женщина.

У нее была двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина провела на аппарате искусственной вентиляции легких девять дней, но организм не справился с болезнью.

Заболевание осложнялось многочисленными проблемами со здоровьем: иишемическя болезнь сердца, артериальная гипертония, аденома надпочечников, сахарный диабет, жировой гепатоз.

Сейчас в Саратовской области официально подтверждена 51 смерть от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU