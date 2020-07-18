Подробности об очередной скончавшейся от коронавируса женщине в Саратовской области
Стали известны подробности об очередной жертве коронавируса в Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, погибшая — 71-летняя женщина.
У нее была двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина провела на аппарате искусственной вентиляции легких девять дней, но организм не справился с болезнью.
Заболевание осложнялось многочисленными проблемами со здоровьем: иишемическя болезнь сердца, артериальная гипертония, аденома надпочечников, сахарный диабет, жировой гепатоз.
Сейчас в Саратовской области официально подтверждена 51 смерть от коронавируса.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU