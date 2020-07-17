2020-07-17T16:55:00+03:00
Общество

Новый пляж в Саратове будет вмещать до 1900 человек

Длина пляжа на набережной составит 531 метр
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Схема размещения пляжа в СаратовеСхема размещения пляжа в Саратове
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Длина нового пляжа, который разместится на набережной Саратова, составит 531 метр.

В его территории смогут разместиться до 1900 человек, будет обустроено четыре спуска к Волге. Об этом на совещании у губернатора Радаева 17 июля доложил председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области Олег Гейн

На площади песчаного откоса, приблизительно 5528 кв. м., по нормативу смогут разместиться не менее 1100 чел. При отметке Волги на уровне 14,8 м. на нижнем участке, приблизительно 4 тыс. кв. м., – дополнительно не менее 800 чел. Запланировано сделать четыре спуска к Волге, в настоящее время завершается очистка дна.

Мэр Саратова Исаев сообщил что проект благоустройства предусматривает по всей длине набережной зоны для круглогодичного отдыха.

Глава города сообщил, что участки набережной от улицы Провиантской до Бабушкинского взвоза буду исследованы для принятия технического решения как устранить появившиеся там провалы. Аукцион на это исследование Исаев пообещал объявить в ближайшее время.

- Этот проект необходимо реализовать на высоком уровне, предусмотрев все риски, в том числе с паводком. Вопросы благоустройства – обсуждать с общественностью, - Радаев потребовал синхронизировать работы по благоустройству набережной и строительству пляжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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