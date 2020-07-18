От коронавируса в Саратовской области умер 51 человек

18 Июль 2020 2020-07-18T11:14:13+03:00

Еще один человек умер от коронавируса в Саратовской области Фото: Андрей АБРАМОВ

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В Саратовской области от коронавируса погиб еще один человек.

Как сообщает федеральный штаб «СтопКоронавирус.РФ», итого в регионе на утро 18 июля стало известно о 51 смерти от новой инфекции.

Данные о погибшем сейчас уточняются.

Напомним, вчера также была зарегистрирована смерть от коронавируса. Итого в регионе сейчас 51 жертва COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU