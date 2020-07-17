2020-07-17T15:15:58+03:00
Общество

Сколько стоят пляжи в Саратове: Как подзаработать на купальщиках

В Саратовской области арендаторы пляжей не торопятся их открывать, предпочитаю числится соляриями
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Официальные пляжи в Саратове в этом году - в большом дефицитеОфициальные пляжи в Саратове в этом году - в большом дефицитеФото: Александр Уриевский
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В Саратовской области на 17 июля работают всего 12 пляжей. Кроме городского в Энгельсе, с 17 июля наконец получил положительное заключение Роспотребнадзора и открылся островной пляж «Городские пески» не как солярий, а как полноценный городской пляж, с возможностью купания.

Для сравнения – в прошлом году ГИМС согласовал 95 мест для Купания, Роспотребнадзор выдал 34 разрешения для пляжей.

На совещании в областной думе 17 июля о безопасности детей на воде, выяснилось, сколько стоит оформление работы пляжа и почему их открылось так мало.

По словам начальника облспаса Юрия Юрина, сегодня любой может зарегистрировать организацию, и сделать вид, что провел обследование дна и выдать справку, и ее обязаны принять в Роспотребнадзоре.

Фактически реальное обследование дна проводят только водолазы облспаса.

- Мы не можем оказывать безвозмездные услуги, поэтому есть плата - 2200 рублей за 50 кв. метров дна. В среднем цена проверка пляжа 7-8 тыс. рублей, в соседних регионах цена в 3-5 раз выше.

Жанна Коновалова, начальник отдела регионального Роспотребнадзора уточнила, что с их стороны у экспертного заключения по работе пляжа - плавающая цена, она зависит от количества проб, но в целом, «это не дешевое удовольствие». Вместе с лабораторными исследованиями заключение обойдется около 30 тысяч рублей.

МЧС за обследование пляжей денег не берет, об этом сообщил начальник отдела регионального ГУ МЧС Артем Голубев.

-За частными водопользователями мы не следим, это они к нам должны обращаться за получением актов. Но сейчас им проще и дешевле оставить просто солярий. Мы сообщаем в администрацию, что предприниматель взял в аренду зону отдыха , но как пляж ее не оформляет, - рассказал Голубев.

Кроме этого, арендатор пляжа за свои деньги должен нанятиь матросов- спасателей. К примеру, на пляже в Энгельсе дежурят восемь матросов-спасателей, с зарплатой от 8 до 15 тыс. рублей. Также на пляже должен быть еще медработник.

Все участники совещания согласились с тем, что из-за пандемии предприниматели не знали, откроют или нет пляжи. Поэтому заявок на обследования мало, тем более половина купального сезона уже позади.

В районах области, где у предпринимателей нет такой проходимости и возможности заработать на посетителях пляжа, все ограничивается установкой табличек о запрете купания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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