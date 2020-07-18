Музыкальный фонтан на проспекте Кирова скоро начнет работу
Свето-музыкальный фонтан "Мелодия" в Саратове.Видео из Instagram Михаила Исаева
Глава Саратова Михаил Исаев показал жителям, как будет выглядеть свето-музыкальный фонтан «Мелодия» на проспекте Кирова.
Короткое видео он выложил на своей странице в Instagram.
Напомним, фонтан находится перед консерваторией. Планируется, что он будет подсвечиваться в тон музыкальному сопровождению. Сейчас идут пуско-наладочные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU