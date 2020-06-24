Скандал и драка в Саратовской облдуме: депутаты устроили поливания водой и рукопашную

23 июня стал знаковым днем для Саратовской областной думы. Депутаты побили не только рекорд длительности заседания, но и друг друга.

Заседание началось в 10 часов утра и сразу со скандала. Причиной тому был технический вопрос о законности установки флажков перед депутатами. Еще до начала работы по повестке народные избранники столь ожесточенно и долго обсуждали регламент, что у некоторых лопнуло терпение.

Заседание думы длилось более 12 часов

- Хватит играть в игрушки! Может, работать начнем? Имейте совесть, начните уважать себя и поработайте для избирателей! — заявила она.

Более того, Зинаида Самсонова предложила радикальное решение проблемы:

- Судя по тому, как сейчас работает областная дума, ее нужно распустить и провести выборы заново, — заявила она.

Несмотря на ее слова, депутаты не собирались прекращать полемику — споры в течении всего заседания вспыхивали по самым разным вопросам повестки дня. Это привело к рекордной продолжительности заседания. Оно длилось более 12 часов.

Николай Бондаренко. Фото из видео в Instagram депутата

Возможно, сказалась усталость народных избранников, но уже ближе к концу вспыхнула драка. Началось с того, что депутат Николай Бондаренко, известный своим пристрастием к видеоблогам, начал снимать выступающих. Он направил камеру телефона в упор на одного из выступающих, Николая Бушуева, что вызвало недовольство коллег. В итоге депутат Анатолий Ципящук сперва сначала пригрозил о бутылкой с водой, а потом действительно запустил ею в Бондаренко. Та ударила его по голове.

За мгновение до броска. Кадр из видео Станислава Денисенко

Это вызвало мгновенную реакцию. Депутаты повскакивали с мест, начали бурно выяснять отношения. Снова в ход пошли бутылки с водой — на этот раз парламентарии принялись обливать друг друга.

Бутылка ударила в голову депутата Николая Бондаренко. Кадр из видео Станислава Денисенко

Дмитрий Чернышевский кинулся на Николая Бондаренко с кулаками, он даже сумел нанести коллеге несколько ударов, прежде чем их разняли.

Драка в Саратовской областной думе. Кадр из видео Станислава Денисенко

Кстати, журналистов в зал старались не пускать, а когда начался инцидент, то и видео-трансляцию прервали.

Сразу после этого последовали комментарии от депутатов.

- Ситуация вопиющая. Коллеги от КПРФ уже не первый месяц намеренно срывают заседания рабочих групп, комитетов и заседаний думы. Они постоянно оскорбляли представителей других партий, грубо нарушали регламент и провоцировали скандалы — заявил Андрей Воробьев.

Его поддержал Евгений Ковалев.

- Бондаренко выступил с агрессией не просто против депутата, а против депутата, являющегося хорошим врачом, уважаемым специалистом, что сейчас, особенно во время пандемии недопустимо. Когда мы все благодарим врачебное сообщество, депутат без всякого уважения выступает с нападками на коллег по региональном парламенту, — сказал он.

Депутат Евгений Ковалев осудил поступок Николая Бондаренко

Депутаты Юлия Литневская и Алексей Антонов призвали правоохранительные органы разобраться в ситуации.

Юлия Литневская считает, что в ситуации должны разобраться правоохранители

- Отдать должное депутату Бондаренко с целеполаганием у него все в порядке. Долго шёл к этому: провоцировал, оскорблял, и вот наконец-то апогей, получил бутылкой а маковку. Ну а дальше уже вряд ли стоит рассматривать, потому что началась бесконтрольная потасовка — отметил Дмитрий Пьяных.

Напомним, Николай Бондаренко уже становился участником скандала федерального уровня. Немногим менее года назад он пообщался с министром социальной политики Натальей Соколовой, результатом чего стала ее знаменитая фраза про «макарошки», которые всегда стоят одинаково. Как итог — министр была отправлена в отставку, а Николай Бондаренко засветился в большинстве СМИ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/786657" frameborder="0"></iframe> Драка с обливанием на заседании саратовской облдумы.

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