Министр труда Соколова уверена, что можно прожить на 3,5 тыс. рублей
Саратовский министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова стала героем многочисленных публикаций в СМИ, в том числе, федеральных.
В разговоре с депутатом областной думы Николаем Бондаренко она заявила, что возможно прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, имея в виду, видимо, покупку продуктов питания.
По мнению чиновницы, на эту сумму можно прийти к сбалансированному рациону, который тем не менее будет вполне здоровым. Наталия Соколова предложила сама составить диету и указать, в каких магазинах со скидками можно купить необходимые продукты.
- Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково, — заявила она. При этом лично не пожелала пожить на такой диете, сославшись на невозможность из-за «статуса министра».
Однако Николай Бондаренко возразил, что питание макаронами приведет к проблемам со здоровьем и ожирению.