Министр труда Соколова уверена, что можно прожить на 3,5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:54 2018-10-12T12:35:20+03:00

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Саратовский министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова стала героем многочисленных публикаций в СМИ, в том числе, федеральных.

В разговоре с депутатом областной думы Николаем Бондаренко она заявила, что возможно прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, имея в виду, видимо, покупку продуктов питания.

По мнению чиновницы, на эту сумму можно прийти к сбалансированному рациону, который тем не менее будет вполне здоровым. Наталия Соколова предложила сама составить диету и указать, в каких магазинах со скидками можно купить необходимые продукты.

- Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково, — заявила она. При этом лично не пожелала пожить на такой диете, сославшись на невозможность из-за «статуса министра».

Однако Николай Бондаренко возразил, что питание макаронами приведет к проблемам со здоровьем и ожирению.