Наталья Соколова уволена после скандала с прожиточным минимумом

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-12T12:38:52+03:00

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Наталью Соколову уволили из правительства Саратовской области с поста министра занятости, труда и миграции.

Об этом стало известно несколько минут назад, «КП-Саратов» информацию об увольнении подтвердила пресс-секретарь губернатора Нина Попова.

- Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие, — заявил Валерий Радаев.

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