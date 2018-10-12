Наталья Соколова уволена после скандала с прожиточным минимумом
Наталью Соколову уволили из правительства Саратовской области с поста министра занятости, труда и миграции.
Об этом стало известно несколько минут назад, «КП-Саратов» информацию об увольнении подтвердила пресс-секретарь губернатора Нина Попова.
- Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие, — заявил Валерий Радаев.
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