2018-10-12T12:38:52+03:00
Общество

Наталья Соколова уволена после скандала с прожиточным минимумом

Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежение к жизненно важным темам
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments28
Изменить размер текста:

Наталью Соколову уволили из правительства Саратовской области с поста министра занятости, труда и миграции.

Об этом стало известно несколько минут назад, «КП-Саратов» информацию об увольнении подтвердила пресс-секретарь губернатора Нина Попова.

- Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие, — заявил Валерий Радаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Саратовский министр считает, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц, хотя сама зарабатывает 191 тысячу

Ей самой жить на такие скромные деньги мешает статус

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет