2020-06-24T01:31:00+03:00
Политика

Депутаты Саратовской облдумы высказались о столкновении депутата от КПРФ с врачом

Литневская: Нападать на заслуженного врача - поступок подлый и низкий
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Депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская дала свою оценку произошедшему во вторник, 23 июня, на заседании регионального парламента инциденту. Напомним, представители КПРФ устроили провокацию, которая привела к беспорядкам во время продолжавшегося почти 13 часов заседания.

- Нападать на заслуженного врача, избранного депутатом областной Думы, обливать его водой на заседании регионального парламента - поступок подлый и низкий. Впрочем, как показывает не красящая нынешний созыв облдумы тактика работы представителей КПРФ, по-другому они работать и не собираются. А если учесть, что этот заслуженный врач годится блогеру Бондаренко в отцы, говорит о полном отсутствии моральных и этических норм представителей компартии. Ещё и накануне 75-летия Парада Победы - это верх неуважения к людям старшего возраста.

Стоило ли раздувать конфликт из-за того, что кому-то из родственников не дали почётную грамоту? Видимо, да. Не приходится сомневаться, что фракция КПРФ в облдуме разыграла спектакль на минувшем заседании с подсказки своих старших товарищей. Их замыливание повестки, оскорбления, льющиеся как из рога изобилия на депутатов «Единой России» во время обсуждения вопросов повестки дня - явное тому доказательство.

Оставлять такое без наказания просто нельзя. Своими нападками на врача Бондаренко буквально плюнул в каждого медицинского работника. Считаю, не только мандатная комиссия, но и правоохранительные органы должны дать оценку действиям коммунистов. Фракция «Единой России» обязательно обратит внимание на этот вопиющий факт и не оставит поведение любителя тыкать в лицо депутатам своим телефоном без внимания», - сказала Литневская.

Приступы агрессии коммуниста против заслуженного врача на заседании Саратовской областной Думы связаны с отказом в выдаче грамоты сыну депутата ГД Ольги Алимовой. Такое мнение по итогам скандала в заксобрании высказал депутат регионального парламента Евгений Ковалев.

- На заседании Саратовской областной Думы 23 июня члены партии КПРФ в очередной раз показали, что их интересует только пиар и хайп. Готовые пойти на все, даже на оскорбление уважаемых людей, врачей они снова провоцируют коллег-парламентариев на конфликт. А все почему? Потому что члены партии «Единая Россия» отказались идти на поводу кумовства, которое сложилось в партии КПРФ, где облдепы коммунисты в угоду секретарю Саратовского обкома партии Ольге Алимовой представляют на награждение её родственников.

Но и это не все. Помимо прочего, Бондаренко выступил с агрессией не просто против депутата, а против депутата, являющегося хорошим врачом, уважаемым специалистом, что сейчас, особенно во время пандемии недопустимо. Когда мы все благодарим врачебное сообщество, депутат без всякого уважения выступает с нападками на коллег по региональном парламенту. Считаю, что в этой ситуации будет справедливо получить оценку мандатной комиссии и правоохранительных органов, чтобы они дали свое заключение по сложившейся ситуации», - прокомментировал депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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