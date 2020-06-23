Зинаида Самсонова о скандале в облдуме: такую думу стоило бы распустить

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:29:45+03:00

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Заседание Саратовской областной Думы сегодня, 23 июня, началось с бурной дискуссии по техническому вопросу. Депутаты около получаса не могли приступить к обсуждению повестки дня, обсуждая регламент.

Депутат от «Справедливой России» Зинаида Самсонова в итоге раскритиковала некоторых коллег, посчитав, что они ведут себя неподобающе.

- По три часа обсуждаем регламент. Это слишком. Надо поработать для избирателей, — заявила она.

Она предложила перестать «играть в детсадовские игры». В противном случае, по мнению Зинаиды Самсоновой, стоило бы распустить областную думу и избрать заново.

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ИСТОЧНИК KP.RU