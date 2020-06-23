Валерий Радаев о скандале в облдуме: слушать бред я не собираюсь
23 июня заседание Саратовской областной думы прошло бурно со взаимными упреками депутатов.
Депутаты спорили буквально по каждому вопросу, что значительно усложняло обсуждение повестки дня.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал парламентариев к спокойствию. Он попросил их не повышать голос, а также сдерживать эмоции при обсуждении официальных лиц.
- Слушать бред я не собираюсь, — отметил губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU