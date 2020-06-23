Валерий Радаев о скандале в облдуме: слушать бред я не собираюсь

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:47:01+03:00

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23 июня заседание Саратовской областной думы прошло бурно со взаимными упреками депутатов.

Депутаты спорили буквально по каждому вопросу, что значительно усложняло обсуждение повестки дня.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал парламентариев к спокойствию. Он попросил их не повышать голос, а также сдерживать эмоции при обсуждении официальных лиц.

- Слушать бред я не собираюсь, — отметил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU