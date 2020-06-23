2020-06-23T23:29:26+03:00
Политика

Алексей Антонов: Поведению блогера-коммуниста должны дать оценку правоохранительные органы

На заседании Саратовской облдумы 23 июня произошла драка между депутатами
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня на заседании регионального парламента произошла потасовка между депутатами. По словам первого вице - спикера областной Думы Алексея Антонова, зачинщиком этой ситуации стал коммунист Николай Бондаренко, который вызывающе вёл себе по отношению к депутатам.

- Бондаренко во время выступления Николая Бушуева по вопросу лишения права голоса коммуниста на июльское заседание начал перебивать, выкрикивать с места, тыкать в лицо своим телефоном. Такое поведение, хамское и вызывающее, в его стиле. Ему ничего не стоит оскорбить человека. Возраст, статус, пол оппонента не играет никакой роли для него.

На мой взгляд, он сознательно хотел сорвать рассмотрение вопроса, сознательно затевал эту потасовку. Понимал прекрасно, что коллеги вступятся за старших.

Считаю, что оценку действиям Бондаренко должны дать правоохранительные органы. Наша мандатная комиссия также будет разбираться.

Кстати, первопричиной всего этого стало желание депутата Государственной Думы, коллеги Бондаренко по партии Ольги Алимовой наградить своего сына почётной грамотой. С этого начался конфликт. Стоило ли оно того? Наверное, для тех, кто преследует единственную цель - заработать политические очки - все средства хороши. Но терпеть подобное в стенах законодательного органа нельзя, - прокомментировал Антонов.

Драка в облдуме, Саратов 23.06.20.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексей Антонов: Поведению блогера-коммуниста должны дать оценку правоохранительные органы
Саратовские депутаты подрались на заседании облдумы. Полная версия
Юлия Литневская: Единая Россия» предложила реальные механизмы по решению проблем с обеспечением жильем детей-сирот
«Мы не можем спать по ночам»: жителей Октябрьского района терроризируют собаки
Вячеслав Володин обрушился с критикой на чиновников саратовского правительства
Лидия Златогорская: Идет наступление на свободу слова в Саратове
Главный санитарный врач рассказала о работе пляжей в Саратовской области
Учебный год будет: главный санитарный врач Саратовской области призвала начинать закупку масок в школах
Экономика Саратовской области будет восстанавливаться до конца 2021 года
Радаев о проведении парада в Саратове: отказать мы не могли, ко мне обратились ветераны
В Аткарске полиция открыла стрельбу по машине с нарушителем
Михаил Исаев призвал горожан помочь добиться присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести»
Колл-центр «Волонтеров Конституции» принял от саратовцев 17 133 звонка
Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны
От коронавируса в Саратовской области умер еще один человек
Борис Шинчук рассказал о том, что наблюдателям на голосовании по поправкам к Конституции будет нелегко
Торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона 24 июня можно увидеть в интернете и по ТВ
Председатель комитета по имуществу попыталась объяснить ситуацию с закрытием газетных киосков в Саратове
Организатор подпольного казино в Саратове заплатит 50 тыс. рублей штрафа
Почти 20 тыс. человек в Саратовской области захотели стать наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию