Алексей Антонов: Поведению блогера-коммуниста должны дать оценку правоохранительные органы

23 Июнь 2020 2020-06-23T23:29:26+03:00

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Сегодня на заседании регионального парламента произошла потасовка между депутатами. По словам первого вице - спикера областной Думы Алексея Антонова, зачинщиком этой ситуации стал коммунист Николай Бондаренко, который вызывающе вёл себе по отношению к депутатам.

- Бондаренко во время выступления Николая Бушуева по вопросу лишения права голоса коммуниста на июльское заседание начал перебивать, выкрикивать с места, тыкать в лицо своим телефоном. Такое поведение, хамское и вызывающее, в его стиле. Ему ничего не стоит оскорбить человека. Возраст, статус, пол оппонента не играет никакой роли для него.

На мой взгляд, он сознательно хотел сорвать рассмотрение вопроса, сознательно затевал эту потасовку. Понимал прекрасно, что коллеги вступятся за старших.

Считаю, что оценку действиям Бондаренко должны дать правоохранительные органы. Наша мандатная комиссия также будет разбираться.

Кстати, первопричиной всего этого стало желание депутата Государственной Думы, коллеги Бондаренко по партии Ольги Алимовой наградить своего сына почётной грамотой. С этого начался конфликт. Стоило ли оно того? Наверное, для тех, кто преследует единственную цель - заработать политические очки - все средства хороши. Но терпеть подобное в стенах законодательного органа нельзя, - прокомментировал Антонов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/786670" frameborder="0"></iframe> Драка в облдуме, Саратов 23.06.20.

ИСТОЧНИК KP.RU