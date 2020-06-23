2020-06-23T21:50:39+03:00
Политика

Саратовские депутаты подрались на заседании облдумы

Они кидались бутылками и обливали друг друга водой [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Драка в Саратовской областной думе. Кадр из видео Станислава ДенисенкоДрака в Саратовской областной думе. Кадр из видео Станислава Денисенко
Изменить размер текста:

Заседание в Саратовской областной думе сегодня побило рекорд по длительности. Оно длится более 12 часов.

При этом не обошлось словесными баталиями между депутатами. Под конец заседание перешло в рукопашную.

Во время выступления Николая Бушуева его коллега Николай Бондаренко вел съемку на телефон, чем, возможно, вызвал неудовольствие некоторых парламентариев. В итоге в него кинули пластиковую бутылку с водой — это сделал Анатолий Ципящук.

В депутата кинули бутылкой. Кадр из видео Станислава Денисенко

В депутата кинули бутылкой. Кадр из видео Станислава Денисенко

После этого депутаты устроили поливание друг друга водой, а потом и вовсе занялись рукоприкладством. Дмитрий Чернышевский нанес Николаю Бондаренко несколько ударов, прежде чем коллеги их разняли.

Примечательно, что видеотрансляция на сайте областной думы была предусмотрительно отключена. Однако многие депутаты вели собственные трансляции в прямом эфире, что и сделало инцидент достояние гласности.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовские депутаты подрались на заседании облдумы
Юлия Литневская: Единая Россия» предложила реальные механизмы по решению проблем с обеспечением жильем детей-сирот
«Мы не можем спать по ночам»: жителей Октябрьского района терроризируют собаки
Вячеслав Володин обрушился с критикой на чиновников саратовского правительства
Лидия Златогорская: Идет наступление на свободу слова в Саратове
Главный санитарный врач рассказала о работе пляжей в Саратовской области
Учебный год будет: главный санитарный врач Саратовской области призвала начинать закупку масок в школах
Экономика Саратовской области будет восстанавливаться до конца 2021 года
Радаев о проведении парада в Саратове: отказать мы не могли, ко мне обратились ветераны
В Аткарске полиция открыла стрельбу по машине с нарушителем
Михаил Исаев призвал горожан помочь добиться присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести»
Колл-центр «Волонтеров Конституции» принял от саратовцев 17 133 звонка
Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны
От коронавируса в Саратовской области умер еще один человек
Борис Шинчук рассказал о том, что наблюдателям на голосовании по поправкам к Конституции будет нелегко
Торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона 24 июня можно увидеть в интернете и по ТВ
Председатель комитета по имуществу попыталась объяснить ситуацию с закрытием газетных киосков в Саратове
Организатор подпольного казино в Саратове заплатит 50 тыс. рублей штрафа
Почти 20 тыс. человек в Саратовской области захотели стать наблюдателями на голосовании по поправкам в Конституцию