Саратовские депутаты подрались на заседании облдумы

23 Июнь 2020 2020-06-23T21:50:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Заседание в Саратовской областной думе сегодня побило рекорд по длительности. Оно длится более 12 часов.

При этом не обошлось словесными баталиями между депутатами. Под конец заседание перешло в рукопашную.

Во время выступления Николая Бушуева его коллега Николай Бондаренко вел съемку на телефон, чем, возможно, вызвал неудовольствие некоторых парламентариев. В итоге в него кинули пластиковую бутылку с водой — это сделал Анатолий Ципящук.

В депутата кинули бутылкой. Кадр из видео Станислава Денисенко

После этого депутаты устроили поливание друг друга водой, а потом и вовсе занялись рукоприкладством. Дмитрий Чернышевский нанес Николаю Бондаренко несколько ударов, прежде чем коллеги их разняли.

Примечательно, что видеотрансляция на сайте областной думы была предусмотрительно отключена. Однако многие депутаты вели собственные трансляции в прямом эфире, что и сделало инцидент достояние гласности.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU