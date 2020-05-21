Руководитель СГЭТ прокомментировал конфликт с водителями троллейбусов

21 Май 2020 2020-05-21T16:38:44+03:00

Он отметил снижение выручки и рост числа ДТП по вине сотрудников предприятия

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Генеральный директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Владимир Прохоров прокомментировал ситуацию на предприятии.

Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала о недовольстве водителей троллейбусов Кировского депо решением снять с должности его руководителя Олега Абрамова. Также они высказали претензии о слишком большом количестве автобусов, дублирующих маршруты электротранспорта и тем, что начальство не предпринимает мер для их уменьшения.

- Факты — вещь упрямая. Учитывая сложную экономическую ситуацию в СГЭТ, мы вынуждены оптимизировать все происходящие процессы.

Если говорить конкретно о той ситуации, которая нашла отражение в СМИ, отмечу, что анализ работы Кировского троллейбусного депо показал, что при увеличении выпуска подвижного состава наблюдается спад среднедневной выручки. Кроме того, произошел значительный рост ДТП по вине сотрудников данного депо, которые регулярно привлекаются к дисциплинарной ответственности за финансовые нарушения, нарушения трудовой дисциплины.

Итоги проверок показали, что в депо наблюдается снижение эффективности работы по основным показателям.

В целях оптимизации Олегу Абрамову, руководившему на тот момент данным структурным подразделением, было предложено возглавить Заводское трамвайное депо. Данное предложение им принято не было, после чего он написал заявление о прекращении трудовых правоотношений.

Абсолютно понятен и объясним интерес к нашему предприятию, в том числе и со стороны СМИ, особенно к кадровым изменениям. Но думаю, что все заинтересованы в том, чтобы объективно излагать факты, а не домысливать обстоятельства ради громких заголовков, — отметил Владимир Прохоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU