ГИБДД освобождала путь через пробку трамваю с мэром Саратова

Саратовцы поделились впечатлениями от поездок мэра Исаева на работу общественным транспортом.

Глава города Михаил Исаев действительно в последние дни ездит через все пробки вместе с местными жителями — 9 января из Заводского района на автобусе №6, 10 — из Ленинского на том же маршруте, а 11 — в переполненном трамвае №11. На конечную остановку транспорта он прибывает на машине.

Своими впечатлениями от этих поездок мэр поделился с корреспондентом «КП-Саратов». Исаев также рассказал, что подобную практику продолжит и будет добираться на работу разными маршрутами общественного транспорта из других районов города.

Однако рейс 11 января прошел не как у обычных саратовцев. Часть маршрутов трамваев на улицах Саратова проходит прямо по проезжей части и автомобилисты часто преграждают путь вагонам. Стоявшие в утренних пробках горожане зафиксировали на регистраторы сотрудников ГИБДД, которые «разгружали» перекресток дорог на Танкистов и Навашина по линии движения трамвая №11. Это происходило как раз в то время, когда Михаил Исаев совершал очередной вояж с окраины, около 07:20.

Сотрудники ГИБДД на перекрестке Навашина и Танкистов утром 11 января. Фото читателей «КП-Саратов»

По мнению автолюбителей, работа регулировщиков, освобождавших дорогу электротранспорту, отчасти привела к пробкам на улицах Навашина и Жуковского.

Пробка по улице Жуковского утром 11 января. Фото читателей «КП-Саратов»

Таким образом, шутки саратовцев насчет кортежа с трамваем оказались не так уж далеки от истины. Напомним, сегодня автолюбители, объезжавшие пробку по рельсам, вынуждены были пятиться, уступая путь как раз трамваю маршрута №11, который двигался из центра в поселок Солнечный.