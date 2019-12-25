2019-12-25T13:19:56+03:00
Общество

Директор СГЭТ заподозрил прежнее руководство Саратова в попытках банкротства предприятия

Владимир Прохоров считает, что поступившие из Москвы троллейбусы могли пустить на металлолом неправомерно
Екатерина Семенова
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Директор МУПП «СГЭТ» Владимир Прохоров прокомментировал ситуацию с обновлением подвижного состава в Саратове.

- Наша область получит из Москвы 50 троллейбусов, в этом помог председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин. Балаково и Энгельс уже попросили часть троллейбусов отдать им для обновления изношенного подвижного состава, для комфорта и безопасности пассажиров, — отметил он.

При этом он вспомнил, что в прошлый раз, когда в Саратов поступали троллейбусы из Москвы, их порезали на металлолом.

- Возможно, это вопрос к тогдашнему руководству города — почему не решалась проблема в интересах людей, и почему транспорт стал непригоден для использования. В Москве не бывает трамваев и троллейбусов в «убитом» состоянии. Их просто до этого не доводят, регулярно обновляя подвижной состав. И дороги там хорошие. Тем более, у специалистов, которые тогда ездили в Москву, была возможность выбрать. Или командировали не спецов, а тех, кому надо было на шопинг в столице? — предположил он.

Также он высказал версию, что в городе нашлись силы, которых устраивала работа коммерческих маршрутов, дублирующих муниципальные. В таком случае, могла быть поставлена задача довести «Саратовгорэлектротранс» до банкротства.

- Тогда, конечно, было выгоднее не выпускать трамваи с троллейбусами на маршруты, а поставить их в отстойник и не содержать как надо. А когда начали ржаветь — попилить на металлолом... Надо сделать выводы из прошлой пагубной ситуации и больше не упускать такие возможности для города, — заявил Владимир Прохоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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