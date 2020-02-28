2020-02-28T13:34:40+03:00
Общество

Директор «Саратовгорэлектротранс» списал снижение выручки на карантин и каникулы

Сейчас СГЭТ не может оплачивать электроэнергию
Екатерина Семенова
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Выручка СГЭТ сократилась из-за карантина и каникулВыручка СГЭТ сократилась из-за карантина и каникулФото: Екатерина Семенова
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МУПП «Саратовгорэлектротранс» не может оплачивать электроэнергию в полном объеме.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в администрации города.

- В связи с тяжелым финансовым положением предприятия оплата осуществляется за счет субсидий на возмещение части затрат, предоставленных администрацией города, — заявил директор СГЭТ Владимир Прохоров.

Он напомнил о серьезных долгах предприятия перед СПГЭС и предпринимаемых попытках не наращивать их. Также Владимир Прохоров уверен, что сейчас ситуация под контролем.

- Кроме того, следует обратить внимание на тот факт, что из-за продолжительных праздничных каникул и карантина объем выручки «СГЭТ» снизился, — заявил дирестор предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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