Директор «Саратовгорэлектротранс» списал снижение выручки на карантин и каникулы
МУПП «Саратовгорэлектротранс» не может оплачивать электроэнергию в полном объеме.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в администрации города.
- В связи с тяжелым финансовым положением предприятия оплата осуществляется за счет субсидий на возмещение части затрат, предоставленных администрацией города, — заявил директор СГЭТ Владимир Прохоров.
Он напомнил о серьезных долгах предприятия перед СПГЭС и предпринимаемых попытках не наращивать их. Также Владимир Прохоров уверен, что сейчас ситуация под контролем.
- Кроме того, следует обратить внимание на тот факт, что из-за продолжительных праздничных каникул и карантина объем выручки «СГЭТ» снизился, — заявил дирестор предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU