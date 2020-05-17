2020-05-16T21:01:16+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 17 мая 2020: область оказалась на шестом месте в РФ по количеству заболевших за сутки

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 17 мая 2020 года
Ольга Симонова
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За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 107 человекЗа сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 107 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшие сутки, 16 мая, в Саратовской области выявили еще 107 заболевших коронавирусом.

Таким образом, общее количество зараженных в регионе составило 1 633 человека.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 17 мая 2020 года.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Саратове, Татищевском и Энгельсском районах — 34, 18 и 9 соответственно.

- Значительный рост в Татищевском районе связан с выявлением контактных очагов, — отметили в региональном оперативном штабе.

Саратовская область 16 мая оказалась на шестом месте в РФ по количеству заболевших коронавирусом за сутки.

Область оказалась на шестом месте в РФ по количеству заболевших за сутки

Область оказалась на шестом месте в РФ по количеству заболевших за сутки

Также выяснилось, что общее число выздоровевших в области составило 386 человек, за сутки вылечились 27.

Муфтий Саратовской области Мукаддас Бибарсов призвал молиться за врачей, медсестер и санитаров, которые «подчас ценой своих жизней ведут борьбу за нас самих».

- Никто не слышит ни жалоб, ни просьб. Мы только можем догадываться, как в стенах больниц, стиснув зубы и пропуская через себя боль страдающих, не опускают рук и не теряют духа эти Люди, — заявил Мукаддас Бибарсов.

Муфтий Саратовской области Мукаддас Бибарсов. Фото с его страницы ВК

Муфтий Саратовской области Мукаддас Бибарсов. Фото с его страницы ВК

Стало известно, что саратовский гроссмейстер Евгений Томашевский занял второе место в благотворительном турнире «Сборная — России». Он передаст средства горбольнице №2 и городской станции скорой помощи.

Призовой фонд турнира в 24,7 млн рублей распределят среди 13 больниц в десяти регионах РФ одинаково, вне зависимости от мест, которые заняли шахматисты.

Свой вклад внес и балаковский социально ответственный бизнес. Объекты общественного питания начали доставлять медикам, работающим с коронавирусными больными в Балаковской городской клинической больнице горячие обеды. Торговые сети направляют в стационар чайные наборы, состоящие из чая, кофе, печенья, сыра, выпечки и многого другого.

Между тем принято официальное постановление регионального правительства о введении карантина на территории Самойловского района. Там зафиксировано 43 зараженных.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

- Очаговость проявляется в небольших муниципальных образованиях, — заявил губернатор Валерий Радаев на заседании координационного совета 15 мая.

Теперь в район нельзя въезжать и выезжать, отменены все массовые, досуговые, культовые мероприятия, государственные медицинские организации перестали планово принимать пациентов.

Вместе с тем карантин сняли в Ершовском районе.

Зато с 18 мая в Саратовской области откроются МФЦ. Они будут работать по предварительной записи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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