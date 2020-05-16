Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 мая 2020: 107 новых случаев
Сегодня утром, 16 мая, стало известно о 107 новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области
Таким образом, общее количество зараженных в регионе — 1 633 человека.
По данным оперативного штаба области случаи заболевания коронавирусом распределились так:
Саратов — 34,
Татищевский район – 18,
Энгельсский — 9,
Ровенский – 5,
Самойловский – 5,
Краснокутский – 5,
Балаковский — 4,
Питерский — 4,
Вольский — 3
Марксовский — 3
Краснопартизанский — 3,
Саратовский – 2.
Ершовский — 1,
Балтайский — 1,
Перелюбский — 1,
Аткарский — 1,
Озинский — 1,
Ртищевский — 1,
Пугачевский — 1,
Калининский — 1,
Советский — 1,
Дергачевский — 1,
Хвалынский — 1,
Петровский — 1.
Среди заболевших 53 человека — контактные, 52 — с неустановленным источником заражения, двое прибыли с других территорий.
Среди выявленных случаев 18 лиц имеют признаки ОРВИ, у 40 — пневмония, бессимптомное течение болезни у 49 человек.
Также за сутки от коронавируса выздоровело 27 человек, общее число — 386.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 3;
- 18-19 лет – 1;
- 20-29 лет – 13;
- 30-39 лет – 18;
- 40-49 лет – 18;
- 50-59 лет – 25;
- старше 60 – 29.
Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен.
ИСТОЧНИК KP.RU