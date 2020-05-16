Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 мая 2020: 107 новых случаев

16 Май 2020 2020-05-16T08:24:48+03:00

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Сегодня утром, 16 мая, стало известно о 107 новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области

Таким образом, общее количество зараженных в регионе — 1 633 человека.

По данным оперативного штаба области случаи заболевания коронавирусом распределились так:

Саратов — 34,

Татищевский район – 18,

Энгельсский — 9,

Ровенский – 5,

Самойловский – 5,

Краснокутский – 5,

Балаковский — 4,

Питерский — 4,

Вольский — 3

Марксовский — 3

Краснопартизанский — 3,

Саратовский – 2.

Ершовский — 1,

Балтайский — 1,

Перелюбский — 1,

Аткарский — 1,

Озинский — 1,

Ртищевский — 1,

Пугачевский — 1,

Калининский — 1,

Советский — 1,

Дергачевский — 1,

Хвалынский — 1,

Петровский — 1.

Среди заболевших 53 человека — контактные, 52 — с неустановленным источником заражения, двое прибыли с других территорий.

Среди выявленных случаев 18 лиц имеют признаки ОРВИ, у 40 — пневмония, бессимптомное течение болезни у 49 человек.

Также за сутки от коронавируса выздоровело 27 человек, общее число — 386.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 3;

- 18-19 лет – 1;

- 20-29 лет – 13;

- 30-39 лет – 18;

- 40-49 лет – 18;

- 50-59 лет – 25;

- старше 60 – 29.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен.

ИСТОЧНИК KP.RU