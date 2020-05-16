2020-05-16T11:18:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Саратовская область — на шестом месте в РФ по числу заболевших коронавирусом за сутки

Всего в России за сутки выявили 9,2 тыс. случаев заражения
Ольга Симонова
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Саратовская область оказалась на шестом месте в РФ по числу заболевших коронавирусом за сутки — 107. Всего в Саратовской области 1 633 зараженных.

За сутки в России выявлено 9,2 тыс. новых случаев коронавируса, 119 человек скончались, а выздоровели — 4 940. Данные опубликовал федеральный оперативный штаб.

Больше, чем в Саратовской области, за сутки зафиксировано заболевших только в Москве (3 505), Московской области (937), Санкт-Петербурге (525), Нижегородской (229) и Ростовской (112) областях.

За весь период в России выявлено более 272 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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