Саратовский муфтий призвал молиться за врачей и медработников

16 Май 2020 2020-05-16T21:05:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Муфтий Саратовской области Мукаддас Бибарсов призвал мусульман молиться и оказывать поддержку врачам, медсестрам и санитарам.

- Современное поколение людей столкнулось с беспрецедентным вызовом — глобальным распространением новой болезни. Пока нас не коснулась беда, мы не видим и не знаем, какие усилия сегодня прилагаются для сдерживания этой угрозы. Идет настоящая битва, на переднем крае которой живым щитом стоят врачи, медсестры, санитары. Этих людей еще вчера мы воспринимали как обыкновенный слои общества, квалифицированный обслуживающий персонал для заболевших, — написал муфтий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что мало кто осмысливал значение того, что однажды работники медицины выбрали служить здоровью и спасению человеческих жизней.

- Сегодня такое отношение должно измениться. Мы видим, как медики, верные своей внутренней присяге, неимоверными усилиями, подчас ценой своих жизней, ведут борьбу за нас самих. Никто не слышит ни жалоб, ни просьб. Мы только можем догадываться, как в стенах больниц, стиснув зубы и пропуская через себя боль страдающих, не опускают рук и не теряют духа эти Люди, — подчеркнул Мукаддас Бибарсов.

Он обратился к врачам, медсестрам, санитарам и работникам медучреждений с благодарностью, отметив, что труд медиков невозможно оценить до конца.

- Я призываю мусульман и не только мусульман, молиться за врачей, медсестер и санитаров, не упускать возможности оказывать им поддержку в любых ситуациях, организовываться и включаться в благотворительные проекты, — заявил муфтий.

Также самым важным он назвал — дисциплинированно следовать тому, к чему медработники нас призывают.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU