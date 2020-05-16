2020-05-16T10:40:14+03:00
Общество

Гроссмейстер Евгений Томашевский передаст деньги горбольнице №2 и станции скорой помощи Саратова

Он занял второе место в благотворительном турнире
Ольга Симонова
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Саратовский гроссмейстер Евгений Томашевский, занявший второе место в благотворительном турнире «Сборная — России», передаст деньги горбольнице №2 и городской станции скорой помощи Саратова.

Онлайн-турнир с сильнейшими шахматистами страны был проведен в помощь российским медикам.

На момент окончания турнира участники и организаторы собрали 24,7 млн рублей. Призовой фонд будет распределен одинаково среди региональных больниц, лечащих зараженных коронавирусом, вне зависимости от мест, которые заняли шахматисты.

Деньги и медицинские товары направят в 13 больниц в десяти регионах РФ, сообщает Федерация шахмат России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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