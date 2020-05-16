2020-05-16T13:25:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: опубликовано постановление о введении карантина в Самойловском районе

Там зафиксировано 43 зараженных человека
Ольга Симонова
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Принято постановление правительства Саратовской области о введении карантина в Самойловском районе.

Напомним, за прошедшие сутки там выявлено пятеро заболевших коронавирусом, а утром 15 мая стало известно о вспышке: заразились 14 человек. Всего в районе зафиксировано 43 зараженных.

В связи с этим принято решение ввести карантин.

- Вынуждены принимать решение по Самойловскому району. Очаговость проявляется в небольших муниципальных образованиях, где вроде не должно ее быть. Надо проанализировать, почему это происходит. Просьба подумать, как это возможно, — заявил вчера на заседании координационного совета губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Теперь на территории района запрещен въезд и выезд. Также отменили все очные досуговые, культовые, развлекательные, зрелищные, культурные и другие мероприятия.

К тому же государственные медицинские организации перестали принимать плановых пациентов.

Стоит отметить, что будет проводиться дезинфекция зданий, сооружений и жилых многоквартирных домов.

Также вчера было решено снять карантин с Ершовского района.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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