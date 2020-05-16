Коронавирус в Саратове: опубликовано постановление о введении карантина в Самойловском районе
Принято постановление правительства Саратовской области о введении карантина в Самойловском районе.
Напомним, за прошедшие сутки там выявлено пятеро заболевших коронавирусом, а утром 15 мая стало известно о вспышке: заразились 14 человек. Всего в районе зафиксировано 43 зараженных.
В связи с этим принято решение ввести карантин.
- Вынуждены принимать решение по Самойловскому району. Очаговость проявляется в небольших муниципальных образованиях, где вроде не должно ее быть. Надо проанализировать, почему это происходит. Просьба подумать, как это возможно, — заявил вчера на заседании координационного совета губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Теперь на территории района запрещен въезд и выезд. Также отменили все очные досуговые, культовые, развлекательные, зрелищные, культурные и другие мероприятия.
К тому же государственные медицинские организации перестали принимать плановых пациентов.
Стоит отметить, что будет проводиться дезинфекция зданий, сооружений и жилых многоквартирных домов.
Также вчера было решено снять карантин с Ершовского района.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU