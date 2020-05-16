Как работают МФЦ в Саратове в период коронавируса: как записаться и на каких условиях проходит прием

16 Май 2020 2020-05-16T13:37:55+03:00

Не откроются центры только в Красном Куте и Самойловке

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В Саратовской области с понедельника, 18 мая, возобновляется работа МФЦ.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства области Александр Стрелюхин.

МФЦ будут принимать граждан только по предварительной записи.

В оперативном штабе области сообщили, что записаться можно не ранее, чем на следующий день.

Людей будут пускать в помещения пофамильно только в назначенное время и в защитной маске. Сопровождающим и людям без масок вход запрещен.

Также по одному талону можно будет сдать только один пакет документов по конкретной услуге.

Записаться на прием можно на официальном сайте mfc64.ru, воспользовавшись сервисом «Предварительная запись», а также в мобильном приложении «Мои Документы Онлайн» или по телефону (8452) 73-80-11.

Уточнить график работы МФЦ, получить удаленную консультацию или осуществить предварительную запись можно по телефону (8452) 65-39-69.

Стоит отметить, что МФЦ не откроются только в Краснокутском и Самойловском районах из-за введенного ранее карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU