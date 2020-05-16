2020-05-16T13:37:55+03:00
Общество

Как работают МФЦ в Саратове в период коронавируса: как записаться и на каких условиях проходит прием

Не откроются центры только в Красном Куте и Самойловке
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области с понедельника, 18 мая, возобновляется работа МФЦ.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства области Александр Стрелюхин.

МФЦ будут принимать граждан только по предварительной записи.

В оперативном штабе области сообщили, что записаться можно не ранее, чем на следующий день.

Людей будут пускать в помещения пофамильно только в назначенное время и в защитной маске. Сопровождающим и людям без масок вход запрещен.

Также по одному талону можно будет сдать только один пакет документов по конкретной услуге.

Записаться на прием можно на официальном сайте mfc64.ru, воспользовавшись сервисом «Предварительная запись», а также в мобильном приложении «Мои Документы Онлайн» или по телефону (8452) 73-80-11.

Уточнить график работы МФЦ, получить удаленную консультацию или осуществить предварительную запись можно по телефону (8452) 65-39-69.

Стоит отметить, что МФЦ не откроются только в Краснокутском и Самойловском районах из-за введенного ранее карантина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как работают МФЦ в Саратове в период коронавируса: как записаться и на каких условиях проходит прием
Коронавирус в Саратове: опубликовано постановление о введении карантина в Самойловском районе
В Энгельсе иномарка на переходе сбила девочку
Саратовцев призывают разрезать чужие найденные банковские карты
Саратовские спасатели искали в старой бочке опасные вещества
Из подъезда в Саратове рецидивист украл велосипед за 45 тыс. рублей
В реке Иргиз найдено тело сельского жителя
Саратовская область — на шестом месте в РФ по числу заболевших коронавирусом за сутки
«Садик отработал чуть больше месяца, но уже начал сыпаться»: жители «Звезды» жалуются на плохое строительство детсада
Гроссмейстер Евгений Томашевский передаст деньги горбольнице №2 и станции скорой помощи Саратова
Опубликована новая карта распространения коронавируса в Саратовской области
«Т Плюс» перекрыла движение по Бахметьевской и ограничила еще на нескольких улицах
В Балакове реконструируют ФОК имени Коваленко
Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 мая 2020: 107 новых случаев
В Саратове женщина за рулем иномарки врезалась в ВАЗ и попала в больницу
Суббота в Саратове будет прохладной, но без осадков
Более серьезных послаблений пока не будет: губернатор Радаев заявил о снятии карантина с Ершовского района
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 16 мая 2020 года: выявлено 113 случаев
Панков обратился к правоохранителям и налоговикам с просьбой проверить заключение строительных подрядов в Саратовской области
C производства холодильников «Саратов» уволят только 200 рабочих
К июню в Саратовской области прогнозируются 30 тыс. официально безработных