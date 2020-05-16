Работающим с коронавирусными больными медикам в Балакове доставляют горячие обеды

16 Май 2020 2020-05-16T14:27:10+03:00

График доставки уже расписан до 10 июня

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Социально ответственный бизнес в Балаковском районе организовал доставку горячих обедов медикам, работающим с коронавирусными больными в Балаковской городской клинической больнице.

Помогать вызвались местные объекты общественного питания. С четверга, 14 мая, они поочередно возят еду.

Также торговые сети решили помочь медикам в это трудное время. Представители организаций направляют в больницу чайные наборы. В них входят чай, кофе, печенье, сыр, колбаса, выпечка, сахар, сливки, минеральная вода и конфеты.

График доставки продуктов и обедов уже расписан до 10 июня, но если эпидемиологическая обстановка останется сложной, то предприниматели готовы продлить акцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU