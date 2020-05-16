Работающим с коронавирусными больными медикам в Балакове доставляют горячие обеды
Социально ответственный бизнес в Балаковском районе организовал доставку горячих обедов медикам, работающим с коронавирусными больными в Балаковской городской клинической больнице.
Помогать вызвались местные объекты общественного питания. С четверга, 14 мая, они поочередно возят еду.
Также торговые сети решили помочь медикам в это трудное время. Представители организаций направляют в больницу чайные наборы. В них входят чай, кофе, печенье, сыр, колбаса, выпечка, сахар, сливки, минеральная вода и конфеты.
График доставки продуктов и обедов уже расписан до 10 июня, но если эпидемиологическая обстановка останется сложной, то предприниматели готовы продлить акцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU