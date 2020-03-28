Коронавирус в Саратове: второй заболевшей оказалась чемпионка мира по биатлону Анастасия Халиуллина

Очередной случай коронавирусной инфекции, который был официально подтвержден в Саратовской области, оказался у Анастасии Халиуллиной.

В правительстве Саратовской области отказались как-либо комментировать информацию.

- Это персональные данные, которые мы не имеем права разглашать, – заявили «КП-Саратов» в оперативном штабе.

Однако неофициальные источники подтвердили, что опубликованная информация в СМИ о подозрении на коронавирус именно у Анастасии Халиуллиной правдива.

Мама Анастасии Екатерина Халиуллина, по телефону недоступна.

Знаменитая саратовская биатлонистка, обладательница множества наград международного уровня среди юниоров, была госпитализирована и сейчас проходит лечение.

Анастасия Халиуллина с членами команды после очередной победы. Фото министерства молодежной политики и спорта Саратовской области

Напомним, вчера вечером оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Саратовской области официально сообщил о втором заболевшем. Пациентка вернулась 17 марта из Австрии и Германии, сообщила об этом медикам и отправилась в режим самоизоляции. Однако вскоре она почувствовала характерные симптомы и вызвала врачей. Тесты подтвердили наличие коронавируса, поэтому пострадавшую отправили на госпитализацию. Ее семья, а также круг контактных лиц тоже находятся под наблюдением.

В комментарии информагентству Анастасия Халиуллина рассказала, что выполнила все инструкции, которые предписаны возвращающимся из-за рубежа.

Напомним, Анастасия Халиуллина активно выступала минувшей зимой на состязаниях. В ее копилке, помимо прочего, бронза кубка UBI, серебро первенства России, также она стала чемпионкой мира по биатлону в индивидуальной гонке.

Анастасию тренирует ее мама Екатерина Халиуллина, которая недавно получила награду и признание от Союза биатлонистов России и признана лучшим тренером сезона. Екатерину Халиуллину также проверили на коронавирус и направили в больницу под наблюдение. Пока диагноз не подтвердился.

Екатерина Халиуллина признала лучшим тренером сезона. Фото со страницы Союза биатлонистов России в соцсети Instagram

Всего в Саратовской области официально подтверждены два случая. О первом объявили 19 марта. Известно, что женщина привезла его из Италии. После этого были проверены контактные лица, установлены пассажиры, которые вместе с ней летели в самолете, но инфекция больше не была выявлена ни у кого, в том числе у членов ее семьи.