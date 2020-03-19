Жительница Саратова, которая вернулась из Европы, оказалась заражена коронавирусом
Заражение коронавирусом диагностировано у жительницы Саратовской области. Это подтвердили «КП-Саратов» источники в правительстве региона.
Женщина недавно вернулась из Европы, из Италии. Она — жительница Саратова.
Сейчас зараженная находится в изоляции, все ее контакты с момента приезда выявлены, на удивление, их немного. Подтверждено ее общение с четырьмя людьми. Их также изолировали.
В ближайшее время Минздрав Саратовской области опубликует специальное заявление по этому поводу.
Всего в России на 19 марта зарегистрировано 199 случаев заражения. Только за последние сутки в Москве выявили еще 12 больных.
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ИСТОЧНИК KP.RU