2020-03-19T16:34:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Жительница Саратова, которая вернулась из Европы, оказалась заражена коронавирусом

Ее анализы — положительны, все контактировавшие с ней изолированы
Александр Уриевский
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Женщина привезла коронавирус из Европы в СаратовЖенщина привезла коронавирус из Европы в СаратовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Заражение коронавирусом диагностировано у жительницы Саратовской области. Это подтвердили «КП-Саратов» источники в правительстве региона.

Женщина недавно вернулась из Европы, из Италии. Она — жительница Саратова.

Сейчас зараженная находится в изоляции, все ее контакты с момента приезда выявлены, на удивление, их немного. Подтверждено ее общение с четырьмя людьми. Их также изолировали.

В ближайшее время Минздрав Саратовской области опубликует специальное заявление по этому поводу.

Всего в России на 19 марта зарегистрировано 199 случаев заражения. Только за последние сутки в Москве выявили еще 12 больных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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