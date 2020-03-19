Первый случай коронавируса подтвержден в Саратовской области
В Саратовской области выявлен первый случай коронавируса.
Информацию об этом сообщил федеральный Роспотребнадзор.
По данным ведомства, в нашем регионе пока один официально подтвержденный случай.
Областные чиновники пока не дают комментариев.
За последние сутки в России зарегистрированы 52 новых случая заражения коронавирусом. Всего на данный момент в РФ зафиксировано 199 случаев выявления инфекции.
Распределение по регионам:
1. Москва – 12 случаев
2. Московская область – 5 случаев
3. Свердловская область – 5 случаев
4. Тульская область – 3 случая
5. Красноярский край – 3 случая
6. Хабаровский край – 3 случая
7. Тамбовская область – 2 случая
8. Воронежская область – 2 случая
9. Краснодарский край – 2 случая
10. Кировская область – 2 случая
11. Ивановская область – 1 случай
12. Рязанская область – 1 случай
13. Мурманская область – 1 случай
14. Нижегородская область – 1 случай
15. Пермский край – 1 случай
16. Новосибирская область – 1 случай
17. Республика Саха (Якутия) – 1 случай
18. Оренбургская область – 1 случай
19. Ханты-Мансийский АО – 1 случай
20. Санкт-Петербург – 1 случай
21. Республика Чувашия – 1 случай
22. Саратовская область – 1 случай
23. Тверская область – 1 случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU