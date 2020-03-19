2020-03-19T16:22:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый случай коронавируса подтвержден в Саратовской области

Информацию подтвердили в Роспотребнадзоре
Екатерина Семенова
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В Саратове появился коронавирусВ Саратове появился коронавирусФото: Дарья Вострикова
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В Саратовской области выявлен первый случай коронавируса.

Информацию об этом сообщил федеральный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в нашем регионе пока один официально подтвержденный случай.

Областные чиновники пока не дают комментариев.

За последние сутки в России зарегистрированы 52 новых случая заражения коронавирусом. Всего на данный момент в РФ зафиксировано 199 случаев выявления инфекции.

Распределение по регионам:

1. Москва – 12 случаев

2. Московская область – 5 случаев

3. Свердловская область – 5 случаев

4. Тульская область – 3 случая

5. Красноярский край – 3 случая

6. Хабаровский край – 3 случая

7. Тамбовская область – 2 случая

8. Воронежская область – 2 случая

9. Краснодарский край – 2 случая

10. Кировская область – 2 случая

11. Ивановская область – 1 случай

12. Рязанская область – 1 случай

13. Мурманская область – 1 случай

14. Нижегородская область – 1 случай

15. Пермский край – 1 случай

16. Новосибирская область – 1 случай

17. Республика Саха (Якутия) – 1 случай

18. Оренбургская область – 1 случай

19. Ханты-Мансийский АО – 1 случай

20. Санкт-Петербург – 1 случай

21. Республика Чувашия – 1 случай

22. Саратовская область – 1 случай

23. Тверская область – 1 случай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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