Анастасия Халиуллина взяла серебро первенства России

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-27T10:52:51+03:00

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В Чайковском с 22 по 28 декабря проходит первенство России по биатлону среди юниоров.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, саратовская спортсменка Анастасия Халиуллина взяла серебро в индивидуальной гонке.

Она отобралась вторым номером для участия в Юниорском Кубке IBU в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU