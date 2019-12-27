Анастасия Халиуллина взяла серебро первенства России
В Чайковском с 22 по 28 декабря проходит первенство России по биатлону среди юниоров.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, саратовская спортсменка Анастасия Халиуллина взяла серебро в индивидуальной гонке.
Она отобралась вторым номером для участия в Юниорском Кубке IBU в 2020 году.
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Соревнование прошло среди юниоров
ИСТОЧНИК KP.RU