Союз биатлонистов России подарил авто Екатерине Халиуллиной – первому тренеру Логинова
Первый тренер знаменитого биатлониста Александра Логинова Екатерина Халиуллина получила в подарок от Союза биатлонистов России автомобиль Hyundai.
Как сообщает СБР на своей странице в Instagram, Федерация биатлонного спорта таким образом поздравила ее с днем рождения.
Кроме того, был отмечен вклад Екатерины Халлиулиной в развитие биатлона – она была признана лучшим тренером сезона.
Фото со страницы Союза биатлонистов России в соцсети Instagram
- На счету Логинова золото и бронза чемпионата мира, а дочь и воспитанница Екатерины Анастасия Халиуллина победила в индивидуальной гонке среди юниорок на Первенстве мира. Отличные результаты! – отмечается в релизе.
ИСТОЧНИК KP.RU