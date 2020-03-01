Союз биатлонистов России подарил авто Екатерине Халиуллиной – первому тренеру Логинова

1 Март 2020 2020-03-01T12:48:27+03:00

Фото со страницы Союза биатлонистов России в соцсети Instagram

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Первый тренер знаменитого биатлониста Александра Логинова Екатерина Халиуллина получила в подарок от Союза биатлонистов России автомобиль Hyundai.

Как сообщает СБР на своей странице в Instagram, Федерация биатлонного спорта таким образом поздравила ее с днем рождения.

Кроме того, был отмечен вклад Екатерины Халлиулиной в развитие биатлона – она была признана лучшим тренером сезона.

Фото со страницы Союза биатлонистов России в соцсети Instagram

- На счету Логинова золото и бронза чемпионата мира, а дочь и воспитанница Екатерины Анастасия Халиуллина победила в индивидуальной гонке среди юниорок на Первенстве мира. Отличные результаты! – отмечается в релизе.

ИСТОЧНИК KP.RU